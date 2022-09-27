Тэджон, Южная Корея, 27 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил 27 сентября траурный алтарь, установленный в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в городе Тэджон. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой свои источники.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Известно, что южнокорейский лидер посетил алтарь после заседания кабинета министров, проходившего в городе Седжон.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил пожарных за работу.

Напомним, что 26 сентября в одном из торговых центров в городе Тэджон произошло возгорание. В результате инцидента погибли семь человек. В настоящее время ведется работа по установлению точной причины возгорания, возникшего на подземных этажах здания.