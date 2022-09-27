Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Полиция Нью-Йорка смогла бы сэкономить сотни миллионов долларов, если отдать частным структурам часть своих неосновных функций, благодаря чему полицейские смогут заниматься исключительно борьбой и профилактикой преступности, сообщает со ссылкой на новое исследование New York Post.

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В исследовании под названием «Укрепление общественной безопасности при сокращении госрасходов с помощью привлечения частных охранных агентов» (Enhancing Public Safety While Saving Public Dollars with Auxiliary Private Security Agents), подготовленный Монреальским экономическим институтом, указывается, что на выполнение функций регулировщика и разбор незначительных происшествий уходит от 13% до 19% времени сотрудника полиции.

«Передача 75% обязанностей по управлению дорожным движением обученным частным агентам может сэкономить огромное количество времени и денег для полицейских управлений», — говорится в исследовании.

В отчете также указывалось, что передача 75% пунктов контроля трезвости обученным частным сотрудникам или вспомогательной полиции — за исключением проведения арестов — может сэкономить миллионы долларов.

Кроме того, гражданские лица могут выполнять такие задачи, как сопровождение, последующие допросы свидетелей, подготовка письменных показаний и ордеров и сбор данных, говорится в сообщении.

По подсчетам авторов исследования благодаря таким мерам можно за 15-летний период сэкономить $35,3 млн для полиции Майами-Дейд в штате Флориде, $22 млн для Милуоки, штат Висконсин, и $177,4 млн для полиции Лос-Анджелеса.

«Хотя в Нью-Йорке недавно был проведен ряд реформ, можно и нужно сделать больше. Пришло время сбросить баланс между основной и непрофильной полицейской деятельностью. Поступая таким образом, мы можем сделать наши сообщества более безопасными, сохранить общественные ресурсы и повысить удовлетворенность работой полицейских», — сказала Кристи Виттевронгель, глава исследования.