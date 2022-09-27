Чагчаран, Афганистан, , 11:22 — REGNUM В афганской провинции Гор открылось психиатрическое отделение провинциальной больницы при поддержке ЮНИСЕФ. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В больнице Admoblkaluga.ru

Отделение рассчитано на семь коек и состоит из двух отделений: мужского и женского. Исполнителем проекта выступила организация IAM.

Граждане Гора выразили свою радость по поводу открытия этого отделения, заявив, что с теперь большинство проблем с психическим здоровьем будет решено и нет необходимости возить психически больных в другие провинции.

Гор — одна из неблагополучных провинций Афганистана, жители которой всегда были лишены медицинского обслуживания, особенно в зимнее время года они не имеют доступа к здравпунктам из-за блокировки дорог.