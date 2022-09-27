Южно-Сахалинск, 27 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. На Сахалине под частичную мобилизацию попали более 320 человек из числа государственных и муниципальных служащих, членов их семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в правительстве островного региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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Уточняется, что количество чиновников и членов их семей, которые отправятся на специальную военную операцию в защиту Донбасса ежедневно увеличивается.

Больше всего мобилизовано сотрудников из сфер образования, социальной защиты, здравоохранения, гражданской обороны и ЧС, лесного и охотничьего хозяйства.

Призванные на спецоперацию чиновнкии и члены их семей проходят все процедуры на общих условиях, уточнили в правительстве Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за минувшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.