Симферополь, 27 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Более 5,26 млн человек посетили Республику Крым с января по август 2022 года. Об этом 27 сентября сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Осень в Крыму

«В этом году турпоток меньше, чем в прошлом, в связи с ограничением авиационного сообщения. Тем не менее, с января по август наш регион посетило более 5,26 миллиона отдыхающих», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение с Крымом было временно прервано с 24 февраля. Ранее власти сообщали о падении среднего турпотока за лето по сравнению с 2021 годом на 19%. Добавим, что 2021 год стал для туристической отрасли Крыма крайне успешным — регион посетили 8,7 млн человек.