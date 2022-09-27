Тюльганский район, Оренбургская область, , 11:21 — REGNUM В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела против Алмалинского сельсовета Тюльганского района. Чиновника обвиняют в растрате имущества с использованием служебного положения, сообщили 27 сентября в СУ СКР по региону.

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По версии следствия, глава сельсовета причин муниципальному образованию материальный ущерб. Чиновник допустил обращение имущества села в интересах своего знакомого.

В целях возмещения причиненного ущерба, а также исполнения решения суда по ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест.