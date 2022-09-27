Якутск, , 11:26 — REGNUM Военный комиссар Якутии Александр Авдонин обратился к тем, кто получил повестки, с просьбой приготовить и проверить документы, в том числе дающие основание для отсрочки. Его обращение опубликовано оперативным штабом региона 27 сентября.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Александр Авдонин также напомнил, что в вооружённых силах запрещено пользоваться смартфонами и попросил взять кнопочные телефоны для связи с родственниками. На устройствах не должно быть камер и возможности пользоваться интернетом, подчеркнул военный комиссар.

«Пожалуйста все проверьте свои документы и основания для отсрочки про мобилизации, особенно это касается студентов», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, тёплую одежду, обувь и спальные мешки для мобилизованных собирает с населения общественная палата Якутии. Бойцам необходимо дополнительное обмундирование.