Москва, 27 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) просит главу Минобороны Сергея Шойгу разработать единую памятку призывника, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Обратился к Министру обороны РФ с просьбой устранить все возможные разночтения в перечне вещей и экипировки мобилизованных и разработать единую памятку призывника с ответами на все вопросы», — сообщил Нилов.

Предполагается, что там будут собраны сведения о том, что необходимо брать с собой на призывной пункт.

«Что нужно брать с собой? Что можно? Что нельзя?» — перечислил он.