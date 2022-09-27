Самара, , 11:21 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил воспитателей и дошкольных работников за верность своему высокому призванию. Об этом 27 сентября он сообщил в своем обращении к сотрудникам дошкольных учреждений.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава региона поздравил работников дошкольного образования региона с Днем воспитателя и дошкольного работника.

Он сообщил, что воспитание юных граждан требует огромного труда, терпения и педагогического мастерства.

«Ведь именно от вашей мудрости, внимания, опыта, профессиональных навыков во многом зависит, какие качества лягут в основу личности ребенка, с каким багажом пойдет он в школу, какие навыки и модели поведения усвоит», — говорится в сообщении Азарова, опубликованном на сайте областного правительства.

Он также напомнил, что с 2018 по 2021 год в Самарской области было введено в эксплуатацию порядка 50 детских садов.

«Хочу искренне поблагодарить всех воспитателей и дошкольных работников за верность своему высокому призванию, за те поистине неоценимые усилия, которые вы ежедневно прикладываете, чтобы дети выросли хорошими людьми, настоящими гражданами нашей великой страны — России», — сообщил глава региона.

Напомним, День работников дошкольного образования отмечается в России ежегодно 27 сентября.