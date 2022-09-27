Екатеринбург, 27 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Лучшим футболистом екатеринбургского «Урала» в июле и августе признан вратарь Илья Помазун. Об этом 27 сентября сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Илья Помазун

За два месяца Помазун сыграл за команду семь матчей, в которых пропустил 15 голов и отразил 35 ударов.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» занимает 15‑е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.