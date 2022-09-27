Барнаул, , 11:17 — REGNUM Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю 27 сентября известило об окончании расследования уголовного дела в отношении мужчины 1982 г. р., причастного к каналу контрабанды стратегически важных ресурсов в Среднюю Азию.

Контрабанда леса МВД

Установлено, что в период с января 2021 года по март 2022 при пособничестве обвиняемого за пределы России автомобильным транспортом было незаконно вывезено около двух тысяч кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью более 31 миллиона рублей.

Пользуясь доступом к единой государственной автоматизированной информационной системе учёта и сделок с ней, от имени своего близкого родственника, являющегося предпринимателем, и без его ведома гражданин изготавливал документы с недостоверными сведениями о товаре и сделках с ним. Делал он это в интересах иностранных коммерческих организаций, которые приобретали в Алтайском крае продукцию лесозаготовителей без правоустанавливающих документов.

За каждый фиктивный документ мужчина получал в среднем около 20 тысяч рублей.

На основании переданных материалов Алтайским линейным управлением МВД России расследовано уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (пособничество в незаконном перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере).

В настоящее время уголовное дело с утверждённым Рубцовским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Рубцовский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в Иркутской области было возбуждено также в августе 2022 года. Как выяснилось, один из экспортёров незаконно поставил иностранному партнёру более 4 тыс. кубометров пиломатериалов из сосны и лиственницы. Стоимость партии составила около 30 млн рублей.

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