Донецк, , 11:14 — REGNUM Киевские каратели за минувшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ. (Выпущено) 194 единицы различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что киевские боевики применяли артиллерию калибра 122, 152 и 155 м, а также РСЗО «Ураган» и HIMARS. Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов, в том числе Донецк. В результате обстрелов ранения получили пять мирных жителей, включая двоих детей.