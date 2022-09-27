Екатеринбург, 27 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами незаконно получил контракт на транспортировку отходов на территории Свердловской области. Об этом сообщает ФАС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным ведомства, региональный оператор и транспортировщик заключили соглашение, ограничивающее конкуренцию. Таким образом организациям удалось поддержать необходимые цены на торгах. Сумма заключённых контрактов составила 6,9 млрд рублей. Контракты также заключали на транспортировку мусора в Курганской, Тюменской, Мурманской областях и Югре.

Решается вопрос о возбуждении дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы.