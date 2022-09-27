Кандагар, Афганистан, , 11:12 — REGNUM Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Кандагар сообщили, что в уездах Спинбулдак и Даман обнаружены массовые захоронения. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Кандагар USACE Afghanistan Engineer District-South

Хаджи Зайд, представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кандагар, заявил, что только в Спинбулдаке было обнаружено 12 тел. Он утверждает, что эти люди были убиты при генерале Абдула Раззаке Ачакзае, бывшем начальнике полиции Кандагара.

Между тем источники сообщают, что районы, где были обнаружены массовые захоронения, уже почти два десятилетия находятся под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Один из бывших военнослужащих, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что с момента установления республиканского режима правительство контролировало эти районы только первые пять лет, а после этого оно находилось под контроль радикалов.

В прошлом году талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили в массовых убийствах мирных жителей после того, как они взяли под свой контроль Спинбулдак. Сообщалось, что погибшие были родными и близкими Абдул Раззака Ачакзая и были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отместку.