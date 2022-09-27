Благовещенск, , 11:14 — REGNUM В Амурской области по десять тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка будут получать семьи участников спецоперации в защиту Донбасса. Об этом 27 сентября заявил глава региона Василий Орлов. Он поручил разработать соответствующий механизм.

Компенсация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: В Приамурье семьям мобилизованных возместят затраты на услуги ЖКХ

«Компенсацию за услуги ЖКХ, о которой говорил ранее, проведем как единовременную выплату в размере 18 тысяч рублей», — пояснил глава региона.

Он предположил, что эта сумма покроет расходы семей на услуги ЖКХ до 31 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее анонсировалось субсидирование затрат на коммунальные услуги для семей военнослужащих. Об этой мере поддержки глава Приамурья заявил 22 сентября.