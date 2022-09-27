Мадрид, 27 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Срочный поиск альтернативы российскому газу в Европе вызвал противостояние между Францией и Испанией, так как стремление Испании проложить трубопровод через горы уперлось в скептическое отношение французов к проекту, о чем 27 сентября сообщает Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Испания в надежде стать европейским газовым хабом рассчитывает на строительство газопровода MidCat, по которому из Каталонии на юго-запад Франции можно будет транспортировать 7 млрд кубометров газа в год — что соответствует примерно одной пятой годового потребления Испании.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон высказался против дорогостоящего проекта, заявив, что довод, будто бы MidCat облегчит газовые проблемы Европы, не соответствует фактам.

Испанский министр энергетики и охраны окружающей среды Тереса Рибера заявила, что списывать трубопровод со счетов преждевременно. «Этот разговор выходит за рамки двусторонних отношений между Испанией и Францией, — сказала она Financial Times. — Это не вопрос совместной инфраструктуры двух стран. Надо смотреть на более широкую картину».

Испанский план пользуется поддержкой Германии. Крупнейшая экономика Европы остро нуждается в замене российского газа и могла бы импортировать топливо из Испании при некотором улучшении инфраструктуры во Франции. Канцлер Германии Олаф Шольц в августе заявил, что «решительно поддерживает» прокладку трубопровода.

Предполагается, что 100-километровый испанский участок трубопровода MidCat обойдется в 375 млн евро и будет построен компанией Enagás, национальным оператором газовых сетей, который управляет двумя имеющимися линиями газопровода во Францию с пропускной способностью 8,5 млрд кубометров. В Париже утверждают, что весь проект и сопутствующая модернизация будут стоить не менее 3 млрд евро.

Рибера признала, что MidCat не сможет облегчить суровую зиму, ожидаемую в Европе в этом году, но сказала, что проект может быть завершен к осени 2023 года. Париж считает, что это займет гораздо больше времени.

Бывший высокопоставленный чиновник испанского правительства заявил, что было бы целесообразнее отправлять СПГ на судах в Германию для регазификации на плавучих установках, которые приобретает Берлин.

Специалист по энергетике парижского университета Sciences Po Тьерри Бро считает, что строительство газопровода имеет мало общего с европейской солидарностью или событиями в б. УССР. «Немцы неправильно управляют своими газовыми и электрическими сетями. Испанцы построили слишком много терминалов СПГ, — сказал он. — Я не понимаю, почему налогоплательщики Франции должны платить за ошибки Испании и Германии».