Чита, , 11:11 — REGNUM При администрациях всех четырех районов Читы созданы рабочие группы, которые будут заниматься организацией помощи семьям горожан, призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, сообщает 27 сентября пресс-центр мэрии столицы Забайкалья со ссылкой на изданное поручение руководителя администрации города Читы Александра Сапожникова. Группы призваны помочь родным мобилизованных граждан в решении различных бытовых и организационных вопросов.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Огромное спасибо тем, кто по первому сигналу прибыл в городской военный комиссариат. Также хочу поблагодарить родственников тех, кто сегодня призван в ряды Вооруженных сил за их терпение и их понимание. Но, к сожалению, у некоторых мужчин, которые призваны в армию, дома остались какие-то проблемы или бытовые вопросы. Например, неколотые дрова или неубранный урожай. Будем помогать нашим землякам решать проблемы», — подчеркнул заместитель руководителя администрации города Читы Александр Глущенко.

Специалисты рабочих групп объяснят гражданам, как надо правильно заполнять заявления на оказание какой-либо помощи или услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье 22 сентября приступили к выполнению задач по частичной мобилизации. Военные комиссариаты в районах края оперативно сформировали штабы оповещения и готовят пункты сбора призывников.

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