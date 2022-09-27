Париж, 27 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Бывший префект парижской полиции Дидье Лальман назначен управляющим по морским делам, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Прошло более двух месяцев с тех пор, как Дидье Лальман отказался от должности начальника парижской полиции. Назначенный по предложению премьер-министра Элизабет Борн, Дидье Лальман вступит в новую должность 3 октября 2022 года.

Управление по морским делам — межминистерский орган, задачей которого является контроль, оценка и координация морской политики правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Армению и Азербайджан «без промедления» начать переговоры для достижения «прочного мира».

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