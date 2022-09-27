Челябинск, 27 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Челябинской области завели уголовное дело по факту схода 11 грузовых вагонов поезда с рельсов. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Железная дорога

Инцидент произошёл днём 21 августа во время проведения маневровых работ. В результате было повреждено здание склада. Пострадавших не было, также не возникло и угрозы экологической безопасности. Но арендатору вагона был причинён ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Уголовное дело завели по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, которое повлекло причинение крупного ущерба. Проводится расследование.