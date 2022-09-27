Москва, , 11:09 — REGNUM В возрасте 65 лет скончался главный тренер параолимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе. Об этом 27 сентября сообщил президент Параолимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Свеча Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Мы потрясены случившимся, он был в Сочи, готовил команду к выступлению на летних Играх», — приводит слова Рожкова ТАСС.

По его словам, у Барамидзе стало плохо с сердцем, его госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Причиной смерти стал инфаркт.

«Наши футболисты под его руководством четыре раза становились чемпионами мира», — сказал Рожков.

Барамидзе был членом исполкома ПКР и президентом Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом. Под его руководством российская команда дважды выиграла Параолимпийские игры, одержала четыре победы на чемпионатах мира и один раз победила на чемпионате Европы.