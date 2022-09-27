Москва, 27 сентября 2022, 11:09 — REGNUM В возрасте 65 лет скончался главный тренер параолимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе. Об этом 27 сентября сообщил президент Параолимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
«Мы потрясены случившимся, он был в Сочи, готовил команду к выступлению на летних Играх», — приводит слова Рожкова ТАСС.
По его словам, у Барамидзе стало плохо с сердцем, его госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Причиной смерти стал инфаркт.
«Наши футболисты под его руководством четыре раза становились чемпионами мира», — сказал Рожков.
Барамидзе был членом исполкома ПКР и президентом Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом. Под его руководством российская команда дважды выиграла Параолимпийские игры, одержала четыре победы на чемпионатах мира и один раз победила на чемпионате Европы.