Краснодар, 27 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Житель Краснодара поплатился свободой за кражу аккумуляторов на сумму, превышающую 1,8 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Кубани.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что весной 2021 года краснодарец, работая в частной компании кладовщиком, похитил аккумуляторные батареи и аксессуары к ним на легковые и грузовые автомобили. Сумма украденного превысила 1,8 млн рублей.

Советский районный суд Краснодара признал 36-летнего мужчину виновным в крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Злоумышленнику назначено два года и шесть месяцев колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.