Пермь, 27 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Перми начали сносить здание торгового центра на ул. 2-й Шоссейной. Объект признан незаконным, сообщили 27 сентября в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

r59. fssp. gov.ru Снос здания торгового центра

Демонтаж проходит под контролем судебных приставов. Ранее суд установил, что разрешение на строительство было подделано. Здание как незаконная постройка подлежит сносу.

По данным службы судебных приставов, процесс сноса затянулся из-за многочисленных попыток собственника оспорить вынесенное решение и принимаемые судебными приставами меры административно-правового характера. Кроме того, процедуру принудительного исполнения требований исполнительного документа приостановили на основании исковых заявлений супруги владельца объекта. Она потребовала наложить арест на подлежащее сносу здание в рамках бракоразводного процесса. В целях сохранности спорного имущества суд принял обеспечительные меры, но в конце августа они были отменены.

В настоящее время начались работы по демонтажу. Объект обесточен и отключен от коммуникаций.