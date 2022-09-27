Кишинёв, , 11:08 — REGNUM Один из крупнейших бизнесменов Молдавии, лидер оппозиционной партии «ШОР» Илан Шор обратился в Генпрокуратуру с жалобой на министра инфраструктуры и регионального развития республики Андрея Спыну. Об этом Шор объявил 27 сентября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Илан Шор Чурбан

«Как и обещал, я подал в Генеральную прокуратуру жалобу на вице-премьера Андрея Спыну, который является долларовым и евро мультимиллионером, но не декларирует своё имущество, как того требует закон, а прячет его на офшорных счетах», — сказал оппозиционер в видеообращении.

Шор считает, что адекватная реакция в Генпрокуратуре на жалобу в отношении вице-премьера будет только, когда она станет независимой. В этом случае, оппозиционер уверен, что начнётся уголовное преследование высокостатусного чиновника.

Напомним, ранее Шор заявил, что у Спыну на офшорных счетах якобы хранятся незадекларированные €6,5 млн и $36,8 млн. Оппозиционер также обнародовал документ с банковской выпиской, где были указаны номера счетов. Вице-премьер это отрицает. Президент Молдавии Майя Санду, комментируя спор, заявила, что Спыну мог заработать такие деньги в частной компании.