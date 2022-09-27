27 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Зоя Емельянова, , 13:51 — REGNUM В Воронежской области, как и во всех регионах России, проходит частичная мобилизация. Власти не называют точное число планируемых к призыву резервистов, но только на горячую линию 122 за трое суток поступило уже около шести тысяч обращений.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В местных пабликах тема частичной мобилизации — одна из самых обсуждаемых. Среди сообщений немало жалоб на проведение мобилизации, но большое число сообщений — в её поддержку.

«Меня возмущают посты жен, сестер и т.п. по поводу несправедливости мобилизации. Я, конечно, все понимаю, мне самой горько от мысли, если моих родных туда заберут, но… Разговаривала с мужем, он в первую очередь не попадает, но сказал: «Как призовут — пойду без вопросов. Я хочу защитить свою семью, детей, родных, чтобы эти тв*ри не смогли прийти сюда!!!» Мне очень страшно, и ему страшно, хоть он и не говорит, и дети есть, и болячек у него тоже полно. Так вот, к чему это я? Почему мой муж, мой брат, мои одноклассники, друзья должны идти и защищать Родину? А у ваших болячки и дети!!! Никто не хочет туда идти, и никто не хочет отпускать своих близких туда. Но есть чувство долга!» — написала пост в паблике «Мой и твой Воронеж» жительница города.

«Полностью поддерживаю вашу позицию. Такая обстановка в стране, многим придётся встать в строй. А на чужом горбу к победе ехать каждый хочет. У всех дети, болячки, проблемы. Но это не значит, что надо на соседа спихнуть свой призыв», — ответила Ольга В.

«Так же, как и ваш муж, отношусь к призыву. А теперь кто паникуют, позорят себя в первую очередь», — поддержал Евгений.

«Не в деньгах дело, а в чести и совести», — написала Наталия Д.

«Особенно возмущают уклонисты. Уклонились от службы, ни кафедры не заканчивали, ничего. А теперь в шоколаде, не подлежат частичной мобилизации. И никакого наказания даже за уклонение, наоборот, поощрение получается», — возмущена Василиса М.

Очереди на границе России и Казахстана Цитата из видео «Очереди на границе»

«Все мои знакомые, уже за 50, все пойдут. Если бросить Донбасс, тогда [бить] будут по Воронежу, Курску, а не по деревням», — написал Александр.

«Да будет вам известно, что ответственность за действия этого человека со свастикой в Ижевске взяла на себя [киевская] организация. А люди, с которыми мы сейчас сражаемся, пишут гнусные радостные комментарии и желают, чтобы каждый день в школах России так происходило», — отвечает Дарья С.

«Интересно, а если стрелять начнут уже по Воронежу — тоже все больные будут? Этого нужно дождаться? Чтобы по нашим домам бомбы полетели? Тогда это уже будет не [Киев]? И? Кто свою-то Родину будет защищать?» — возмущена Елена.

«Вы так горите желанием, чтобы эти военные действия происходили в Воронеже? Тогда не только ваши мужики, но и наши дети будут погибать, и предоставлять справки будет некому. Уйти и отвести войска РФ — это будет катастрофой для России, нас просто растопчут, и мы будем холопами, прислуживать всем европейским странам. Поэтому хоть как поливайте меня грязью, но мужчины, наши мужчины, которые идут защищать детей и женщин, настоящие мужики. И я не знаю, что будет завтра, у меня тоже муж, всем страшно, все хотят жить. Но сейчас по-другому нельзя, кто поможет нашим мальчикам, которые там воюют и погибают за меня и за любого из вас, только плечо старшего товарища. Если нас сломают и посеют в наших сердцах смуту, завтра эта война придет в дом каждого…» — написала Наталья М.

«Всегда начинайте с себя, подумайте о своих поступках, прежде чем ругать власть… У всех квартиры и машины, и все тянут, всем тяжело, на пиво и раз в год съездить отдохнуть хватает, нет, все равно возмущаются. Люди, очнитесь… В погоне за красивой жизнью мы забыли что мы люди и, к сожалению, стоим у края пропасти, а вы о справках разговариваете. Завтра в твой дом уже придут с автоматом, и ты им справку покажешь, я думаю, снисхождения не будет никому. Наши любимые, дорогие, самые лучшие мужчины России, нигде на Земле нет таких людей с большим горячим и любящим сердцем. Мне очень страшно, как и любому человеку, но я люблю Россию и горжусь нашими мужиками, настоящими, сильными, честными, которые любят свой дом, детей, жен, матерей — это и есть наша Родина…» — написала тот же пользователь.