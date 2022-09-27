Ульяновск, , 11:06 — REGNUM В Ульяновске завершили предварительное расследование и передали в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования. Членам преступной группы инкриминируют 22 эпизода преступлений. Перед судом предстали два человека, в отношении ещё семерых обвиняемых дело направлено в суд, сообщает УМВД по Ульяновской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

В полиции полагают, что фигуранты уголовного дела покупали иномарки и целенаправленно совершали на них ДТП, направляя необходимые документы в страховые компании. Правоохранители установили, что в отдельных случаях для получения максимальных выплат намеренно повреждались определённые детали иномарок, что позволяло вносить в экспертизу фиктивные данные о скрытых дефектах, якобы полученных в результате дорожно-транспортных происшествий.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, проведено более 20 обысков и свыше 100 экспертиз. Судом наложен арест на десять транспортных средств, которые, как полагает следствие, использовались в фиктивных схемах, а также на принадлежащих обвиняемым два земельных участка. Общая стоимость арестованного имущества оценивается в 4,5 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования» — 22 эпизода). По словам Волк, уголовные дела в отношении двух злоумышленников в настоящее время рассматриваются в суде, в отношении ещё семерых материалы переданы в Ленинский районный суд Ульяновска.

Отметим, что за последний год это не первое уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования. Напомним, что в 2021 году вступил приговор в отношении 12 членов ОПГ из трёх регионов, которых уличили в инсценировке ДТП для получения страховых выплат.

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Как сообщало ИА REGNUM , в ноябре 2021 года в Ульяновске вынесен приговор члену преступной группы, обманывавшей страховые компании. Ущерб следствие оценило в 6,7 млн рублей.

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