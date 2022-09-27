Благовещенск, , 11:10 — REGNUM В Амурской области намерены работать адресно с каждой семьёй граждан, защищающих Донбасс в ходе спецоперации. Об этом написал 27 сентября в своём телеграм-канале глава региона Василий Орлов, он дал соответствующее поручение.

Глава Амурской области Василий Орлов Kremlin.ru

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Для того, чтобы ясно понимать, в какой помощи нуждаются люди, в муниципалитетах региона будут создавать специальные центры для поддержки семей военнослужащих, подчеркнул губернатор.

«Оказывать помощь нужно адресно и максимально быстро», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области вводятся компенсации для семей военнослужащих запаса, которые призваны на спецоперацию в защиту Донбасса. Им намерены субсидировать затраты на коммунальные услуги.