Луганск, , 11:05 — REGNUM Силы Луганской Народной Республики уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, три танка, девять бронетранспортеров и беспилотный летательный аппарат. Об этом 27 сентября сообщили в Народной милиции ЛНР.

Народная милиция ЛНР Rusvesna.su

Отмечается, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике.

«Уничтожено: до 60 человек личного состава, три танка, девять бронетранспортеров, беспилотный летательный аппарат, шесть единиц специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что процесс голосования на референдуме в Луганской Народной Республике не прерван несмотря на обстрелы.

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