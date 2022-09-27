Махачкала, 27 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Минфин Дагестана объявил госзакупку, в рамках которой планируется приобрести легковой автомобиль с начальной стоимостью 3,46 млн рублей. Торги пройдут 4 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

Оплачивать покупку планируют средствами регионального бюджета. Автомобиль должен быть не ранее 2021 года и пятиместным седаном.

Поставку ожидают до 31 декабря 2022 года.

Напомним, в июне 2022 года министерство уже объявляло тендер с начальной ценой 2,7 млн рублей, планируя приобрести легковой автомобиль, но на него не было подано ни одной заявки. Такая же судьба была у схожего тендера летом 2021 года, но тогда стартовая цена составляла 1,879 млн рублей.