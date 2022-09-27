Восточный Иерусалим, Палестина, , 11:06 — REGNUM Православный патриарх Святой Земли Феофил III заявил, что нападения израильской полиции и поселенцев на мечеть Аль-Акса являются агрессией против святынь и религиозных прав палестинцев. Об этом заявил патриарх в интервью Wafa.

Патриарх Иерусалимский Феофил III

По его словам, действия властей нарушают исторический статус, существующий в городе Иерусалим, и имеют целью избавить город от палестинского присутствия.

«Свобода вероисповедания гарантируется всеми международными законами и нормами, и нарушения группами поселенцев границ исламских и христианских святынь являются явным нарушением права палестинцев свободно пользоваться своим естественным правом и религиозными обрядами», — цитирует Wafa слова патриарха.