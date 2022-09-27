Вашингтон, 27 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Родственники жертвы маньяка Джеффри Дамера заявили, что сериал Netflix, посвящённый истории этого серийного убийцы, нанёс им повторную травму. Об этом 27 сентября сообщает портал The Wrap.

Brian Cantoni Пульт Netflix

Эрик Перри, являющийся двоюродным братом Эррола Линдси, который стал одной из жертв Дамера, выступил с резкой критикой в адрес онлайн-кинотеатра. Он сказал, что не собирается никому указывать, что смотреть, отметив, что прекрасно знает, какой популярностью сегодня пользуются шоу в жанре тру-крайм. Однако, по словам Перри, зрители должны знать, что семья погибшего «в бешенстве» от этого шоу Netflix.

«Это наносит повторные травмы снова и снова, и для чего? Сколько фильмов, шоу, документальных фильмов нам нужно?» — задал вопрос Перри, отметив, что потоковый сервис даже не спросил у семей жертв, не возражают ли они против создания такого сериала. Он также обратил внимание, что в одной из сцен авторы шоу воссоздали эмоциональный срыв его двоюродной сестры в суде, которая увидела человека, пытавшего и убившего её брата. «Это ДИКО», — заявил Перри.

Напомним, премьера сериала «Монстр: История Джеффри Дамера» состоялась на сайте Netflix 21 сентября 2022 года. Шоу выполнено в жанре биографической криминальной драмы, его сюжет рассказывает об убийствах, которые совершил Джеффри Дамер. В качестве шоураннеров (ведущих продюсеров) проекта выступают Райан Мёрфи и Иэн Бреннан. Роль убийцы исполняет Эван Питерс.