Абакан, , 11:02 — REGNUM Работа по выполнению задач по частичной мобилизации, поставленных президентом России Владимиром Путиным и Минобороны, продолжается в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Хакасии Валентин Коновалов 27 сентября провёл заседание членов правительства, на котором обсудили этот вопрос.

Коновалов подчеркнул, что сейчас основная задача, стоящая перед военными комиссарами, главами муниципалитетов, — рассматривать каждого мобилизуемого индивидуально, не допускать случаев призыва граждан, которые по закону призыву не подлежат.

«Здесь комиссиям нужно работать тщательно, индивидуально, полностью исключить формальный подход. С одной стороны, мобилизация должна проходить в соответствии с нормами закона, но с другой стороны, вестись с умом, рационально», — отметил руководитель региона.

В целом, по его словам, задачи, поставленные президентом, должны быть выполнены в срок.

Кроме того, Коновалов поручил составить социальный паспорт на каждую семью мобилизованных, оказывать им всестороннюю поддержку. В республике создается межведомственная комиссия по социальным вопросам, которая будет работать с семьями мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Хакасии проводили первую группу мобилизованных. Они отбыли к месту, где будут проходить военную подготовку перед тем, как их направят к месту выполнения задач спецоперации.

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