Абакан, 27 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Работа по выполнению задач по частичной мобилизации, поставленных президентом России Владимиром Путиным и Минобороны, продолжается в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Глава Хакасии Валентин Коновалов 27 сентября провёл заседание членов правительства, на котором обсудили этот вопрос.

Коновалов подчеркнул, что сейчас основная задача, стоящая перед военными комиссарами, главами муниципалитетов, — рассматривать каждого мобилизуемого индивидуально, не допускать случаев призыва граждан, которые по закону призыву не подлежат.

«Здесь комиссиям нужно работать тщательно, индивидуально, полностью исключить формальный подход. С одной стороны, мобилизация должна проходить в соответствии с нормами закона, но с другой стороны, вестись с умом, рационально», — отметил руководитель региона.

В целом, по его словам, задачи, поставленные президентом, должны быть выполнены в срок.

Кроме того, Коновалов поручил составить социальный паспорт на каждую семью мобилизованных, оказывать им всестороннюю поддержку. В республике создается межведомственная комиссия по социальным вопросам, которая будет работать с семьями мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Хакасии проводили первую группу мобилизованных. Они отбыли к месту, где будут проходить военную подготовку перед тем, как их направят к месту выполнения задач спецоперации.