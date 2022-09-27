Петрозаводск, 27 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Глава Карелии после своей инаугурации отправил в отставку правительство республики, сообщил 27 сентября Артур Парфенчиков.

t. me/AParfenchikov Здание правительства Карелии.

По его словам, это формальная процедура. Согласно закону, после вступления в должность вновь избранный глава региона обязан подписать указ о сложении полномочий членов правительства республики и руководителей других органов исполнительной власти.

«При этом коллеги продолжают выполнять свои обязанности до момента формирования нового состава правительства Карелии», — уточнил Парфенчиков, добавив, что в новом правительстве кардинальных кадровых перестановок не планируется.

«Считаю, что у нас сложилась работоспособная команда, которая доказала свою компетентность. Работаем дальше», — подытожил он.

Напомним, Парфенчиков был переизбран на новый пятилетний срок на выборах в сентябре 2022 года и 27 сентября вступил в должность.