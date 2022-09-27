Чайковский, Пермский край, , 11:01 — REGNUM Российский биатлонист Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России. Соревнования проходят в Чайковском (Пермский край).

Летний биатлон Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Халили пошёл дистанцию за 51 минуту 42,5 секунды, допустив три промаха на огневых рубежах.

Второе место занял Евгений Гараничев, который допустил один промах и отстал от победителя на 58,7 секунды. Третьим стал Александр Поварницын, у которого три неточных выстрела и отставание в 1 минуту 24,8 секунды.