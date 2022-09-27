Чайковский, Пермский край, 27 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Российский биатлонист Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России. Соревнования проходят в Чайковском (Пермский край).

Андрей Чепакин ИА REGNUM Летний биатлон

Халили пошёл дистанцию за 51 минуту 42,5 секунды, допустив три промаха на огневых рубежах.

Второе место занял Евгений Гараничев, который допустил один промах и отстал от победителя на 58,7 секунды. Третьим стал Александр Поварницын, у которого три неточных выстрела и отставание в 1 минуту 24,8 секунды.