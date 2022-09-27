Прибайкальский район, Бурятия, 27 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Бурятии с начала года выдано более 43 тыс. разрешений на посещение Забайкальского национального парка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе дирекции «Заповедное Подлеморье».

Sergey Gabdurakhmanov Байкальская нерпа

Наибольшей популярностью пользовалась горячие источники в бухте Змеиная, которые посетили более 17 тыс. человек. Второе место по популярности оказались Ушканьи острова.

«В летнее время с острова Тонкий можно наблюдать за нерпой в естественной среде обитания, и такой возможностью воспользовались 4,9 тысяч туристов», — отметили в дирекции.

Впрочем, в сё чаще путешественники выбирают отдалённые северные территории восточного побережья озера Байкал. Так, расположенный здесь Фролихинский заказник исследовали с начала года около 2,2 тыс. туристов.

При этом самый известный Баргузинский заповедник, напротив, теряет популярность — 575 посетителей против 1279 в прошлом году. Однако, как отмечается, к зиме ситуация может измениться, поскольку основной поток туристов здесь приходится на зимний период.