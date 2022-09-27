Бамиан, Афганистан, 27 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Сотни семей нашли убежище в провинции Бамиан в центре Афганистана, в пещерах вокруг исторических статуй Будды, где живут трудной жизнью. Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

8am. af Ниша от разрушенной статуи Будды в Бамиане

Недавно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозили обитателям пещер Бамиана «вынужденным переселением» и приказали им покинуть пещеры. Ранее в социальных сетях Афганистана появилась видеозапись, на которой две женщины утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудили семьи переселиться из пещер.

Одна из этих женщин говорит, что радикалы приказали им покинуть пещеры: «Если вы этого не сделаете, «мы набьём вам рот пулями». Она говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оскорбляли их и «грязно ругались».

Другая из этих женщин сообщила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказали: «Предыдущая эпоха (эпоха республиканского режима) была вашей эпохой (хазарейцев), а теперь наша эпоха и вы должны убраться из пещер».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают пещеры Бамиана собственностью правительства и хотят захватить их, изгнав обитателей.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не отреагировал на претензии этих женщин и опубликованное видео, но оно широко публиковалось в социальных сетях Афганистана и многие СМИ подготовили на его основе новости и репортажи.

Кто такие пещерные жители Бамиана?

Пещерные жители Бамиана — в основном бездомные семьи хазарейцев-шиитов. Эти семьи вернулись в Афганистан из эмиграции, в основном, из Ирана и Пакистана, при предыдущем режиме в Афганистане.

Из-за серьёзных экономических проблем и отсутствия жилья они выбрали убежище в пещерах провинции Бамиан, и некоторые из них живут в этих пещерах уже более полутора десятилетий.

Согласно сообщениям, опубликованным при прежнем режиме, в пещерах Бамиана проживает около семисот семей, но неясно, остались ли все эти семьи в пещерах после того, как к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), или они были вынуждены снова эмигрировать.

История пещер вокруг статуй Будды в Бамиане насчитывает более 1500 лет, и некоторые из них когда-то были роскошными залами для учёбы и молитв буддийских монахов. Создатели этих пещер учитывали сухой климат Бамиана при их строительстве, и обустроили их таким образом, что летом в них было холодно, а зимой тепло.

По этой причине сотни обездоленных семей, вернувшихся из эмиграции, но оставшихся без крова на родине, искали убежище в этих пещерах.

Около 12 000 пещер было построено в самом сердце скалистых гор провинции Бамиан в центре страны, но несколько лет назад правительство эвакуировало пещеры возле статуй Будды из-за опасений по поводу разрушения этих древностей.

af. shafaqna.com Беженцы из афганского Бамиана

Отчаянная нищета и давление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Пещерные жители Бамиана — самые бедные жители этой древней провинции в центре Афганистана, они всегда боролись с нищетой.

Жизнь пещерных семей зависит от гуманитарной помощи международного сообщества и ежедневного тяжёлого труда, но с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, их жизнь также стала более сложной. При талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) международная гуманитарная помощь месяцами не доходит до пещерных жителей Бамиана, и в то же время цены на продукты питания выросли в несколько раз.

Фатима, одна из пещерных обитательниц Бамиана, говорит, что они живут в нищете и не знают, как обеспечивать едой своих детей. По её словам, сейчас талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удвоили давление на и приказали покинуть пещеры и передать их радикалам.

Пещерные жители Бамиана говорят, что если их выселят, то они не будут знать, куда идти и где искать убежище. Но, похоже, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не обращают внимания на проблемы и для достижения своих целей решили насильно выселить беднейших жителей Афганистана и сделать их бездомными.

Выселение обитателей пещер Бамиана будут иметь тяжёлые последствия и поставят многие семьи пещерных жителей под угрозу голода, а их детям грозит острое недоедание и даже смерть.