Владивосток, 27 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Четыре муниципалитета в Приморье досрочно завершили частичную мобилизацию, сообщили в правительстве края.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Отмечается, что в Хасанском, Пожарском округах и Черниговском, Надеждинском районах частичная мобилизация выполнена досрочно.

«В большинстве случаев люди понимают степень важности мобилизационных мероприятий, подходят ответственно», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко 27 сентября встретился с мобилизованными приморцами.