Луганск, , 10:59 — REGNUM В городе Краснодон Луганской Народной Республики 26 сентября состоялось открытие после реставрации памятника «Непокорённые». Он посвящён подвигу комсомольцев «Молодой гвардии».

Памятник молодогвардейцам «Непокорённые» в Краснодоне открыли после реставрации Telegram / pushilindenis

В торжественной церемонии приняли участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник. Они посетили музей «Молодой гвардии» в Краснодоне и почтили память молодогвардейцев, возложив цветы к Вечному огню.

Кириенко передал музею на вечное хранение золотую звезду Героя России Виктора Третьякевича, основателя «Молодой гвардии», который некоторое время ошибочно считался предателем.

После этого состоялось открытие отреставрированного памятника «Непокорённые» и аллеи со стелами 40 гвардейцев.

«Мне кажется, что все, что сейчас здесь происходит, — это про справедливость. Восстановление мемориала молодогвардейцам к восьмидесятилетию их подвига — это про справедливость. Присвоение звания Героя России Виктору Третьякевичу — это про справедливость. Право людей самим принять решение о том, как они видят судьбу своей республики, своей земли, — это про справедливость. Право жителей Донбасса вернуться в Россию — это про справедливость», — заявил журналистам Кириенко.

Он отметил, что отреставрированный мемориал «это и про сегодня, и про завтра», поскольку сегодня такие же ребята, которым исполнилось по 18-19 лет, защищают Родину и совершают подвиги, сопоставимые с подвигами дедов и прадедов.

«Значит, тот пример мужества, который передали когда-то молодогвардейцы, жив в сегодняшнем поколении, и это самое главное», — считает Кириенко.

Он прокомментировал ход голосования на референдумах в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Людей пытались запугивать, по людям пытаются стрелять, членам избирательных комиссий присылают угрозы, а людей запугать нельзя. Мы разговаривали со многими участниками голосования, люди идут [на участки для голосования] со слезами радости на глазах, с гордо поднятой головой, люди идут делать свой выбор», — рассказал замглавы администрации президента.

«Молодая гвардия» — подпольная комсомольская организация, созданная в 1942 году на территории современной Луганской Народной Республики Виктором Третьякевичем. Долгое время о его подвиге не говорили из-за слуха, пущенного нацистами для деморализации населения. Они утверждали, что молодогвардеец предал организацию и выдал противнику имена своих товарищей. Однако в дальнейшем историки выяснили имена настоящих предателей, а также установили непричастность к этому Третьякевича. Более того, выяснилось, что даже в момент казни молодогвардеец пытался уничтожить представителей оккупационной власти.

Виктор Третьякевич родился в 1924 году в Воронежской губернии и на начало войны проживал в городе Краснодон Ворошиловоградской области. Летом 1842 года он окончил партизанскую школу особого назначения и после прихода фашистов остался на оккупированной территории для подпольной работы. После создания комсомольской организации «Молодая гвардия» он руководил её деятельностью — проводил собрания у себя на квартире, разрабатывал планы операций, составлял тексты листовок, выдавал комсомольские билеты.