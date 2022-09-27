Москва, , 10:58 — REGNUM В России спрос на жилую недвижимость до конца 2022 года будет меньшим, чем в 2021 году, и в наибольшей степени сконцентрированным в сегменте новостроек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Спрос на жилую недвижимость до конца 2022 года будет меньшим, чем в 2021 году, и в наибольшей степени сконцентрированным в сегменте новостроек, хорошо поддержанном льготной ипотекой, — сказал Цыганов. — В дальнейшем развитие рынка недвижимости будет зависеть от общего состояния экономики и процессов в ней, рынка труда, наличия доступных ипотечных программ. Понятно, что общий уровень обеспеченности жильем в России, вновь возникающие потребности, связанные с изменением семейного положения, миграционные потоки в города-миллионники продолжат свое действие, что сохраняет высокий потенциальный спрос на жилье, который будет реализовываться при первой положительной возможности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ снижение цен на жилую недвижимость в ближайшие год-два вполне вероятно.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Цыганов объяснил, будут ли в РФ снижаться цены на жилье