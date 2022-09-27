Городовиковский район, Калмыкия, , 10:57 — REGNUM В Калмыкии сотрудницу сельской администрации уволили и оштрафовали за фиктивное трудоустройство супруга. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

О случившемся стало известно в ходе прокурорской проверки. Выяснилось, что муниципальная служащая Южненского сельского муниципального образования внесла в табели учёта рабочего времени фиктивные данные о якобы отработанных её супругом рабочих часах на должности уборщика администрации. Мужчина неправомерно получил около 300 тыс. рублей.

По итогам рассмотрения представления глава Южненского СМО был привлечён к дисциплинарной ответственности, муниципальная служащая — уволена в связи с утратой доверия.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. Городовиковский районный суд назначил ей наказание в виде штрафа.