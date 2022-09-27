Сана, 27 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы-хуситы готовы применить ракеты для нанесения ударов по объектам иностранных компаний, добывающих нефть на территории Йемена. С таким заявлением, как сообщает Khabar, выступил официальный представитель движения хуситов Яхья Сари.

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В распространённом в сети обращении для СМИ Сари обвинил иностранные компании в разграблении богатств страны.

По его словам, возобновление военных действий может начаться в том случае, если правительство Йемена и его иностранные союзники не выполнят ряд условий мирного соглашения. Речь идёт о выплате зарплаты йеменским государственным служащим и открытии аэропортов и морских портов страны.

Срок прекращения огня истекает в начале октября, однако ООН намерена добиваться от сторон конфликта вновь продлить перемирие ещё на три месяца.