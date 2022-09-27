27 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Токио считают приобретение дипломатом под прикрытием за деньги закрытых сведений о стране пребывания нормой?

Анатолий Кошкин, , 13:51 — REGNUM Задержание консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори за неправомерные действия удивления не вызывает. Ибо сбор сведений в стране пребывания, в том числе закрытого характера — это рискованная, но обычная практика. И Япония тут не исключение.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Удивляет, не побоюсь этого слова, беспардонность японских властей, которые при всей очевидности противозаконной деятельности японского «дипломата» прикинулись обиженными и стали требовать… извинений российской стороны за допрос и выдворение своего неосторожного агента с территории нашей страны.

Но обо всём по порядку.

По сообщению ТАСС, ФСБ России задержала консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения. Дипломат объявлен персоной нон грата, сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Опубликована видеозапись того, как японец в ресторане получает от гражданина (судя по видео, похоже, гражданки) России за деньги изложенные на бумаге сведения.

«Федеральной службой безопасности в Приморском крае пресечена шпионская акция консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», — отметили в ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что Мотоки Тацунори объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата, а японской стороне заявлен протест по дипломатическим каналам.

Мотоки Тацунори ФСБ России

ТАСС поясняет, что согласно данным из открытых источников, Мотоки Тацунори является консулом по политическим вопросам. Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, где они работают, но их можно лишить права пребывания в случае враждебных действий или нарушения закона. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и что его пребывание в стране неприемлемо.

Казалось бы, инцидент исчерпан, тем более что задержанный с поличным японский разведчик признал противоправность своих действий. Вот выдержка из видео его допроса:

«- Вы понимаете, что нарушили законодательство России?

— Да, понимаю.

— Вы понимаете, что собирали за деньги сведения у русских граждан, касающиеся внутриполитической экономической обстановки в России? В том числе закрытого характера, не для общего пользования?

— Да, понимаю».

Однако в Токио решили «контратаковать». Посла России в Токио вызвали в МИД Японии, где от него потребовали «официальных извинений» после сообщений о задержании во Владивостоке консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений, заявил глава внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси.

«В ответ на сложившуюся ситуацию вице-министр иностранных дел (Такэо) Мори вызвал сегодня российского посла в Японии Михаила Галузина в МИД и заявил ему решительный протест с требованием от России официальных извинений, а также принятия мер, чтобы подобные ситуации не повторялись. Мы настоятельно призываем российскую сторону серьезно подойти к этому протесту и нашим требованиям», — заявил Хаяси.

Михаил Галузин mid.ru

По его словам, «нет никаких доказательств того, что консул занимался какой-либо незаконной деятельностью». При этом Хаяси выразил мнение, что действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника японской дипмиссии «не соответствовали нормам Венской конвенции о консульских отношениях и положениям японо-советской конвенции о консульских отношениях».

«Это прискорбно и абсолютно неприемлемо. После такого несправедливого обращения это абсолютно невероятно, что было направлено уведомление об объявлении этого сотрудника персоной нон грата. Мы выражаем решительный протест», — деланно сокрушался министр.

Своими противоречащими очевидным фактам заявлениями внешнеполитическое ведомство Японии вводит в заблуждение японскую и мировую общественность, продолжает нагнетать неприязнь к нашей стране, усиливает русофобию. Это-то как раз не удивительно. Ведь определенное российским правительством как недружественное государство Япония поставила себя в авангард борьбы с Россией, в своих «адских санкциях» подчас даже перехлестывая их инициатора — США. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции на Генассамблее ООН имел все основания заявить, что политика Японии совсем не отличается от политики США и НАТО.