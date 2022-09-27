Ростов-на-Дону, , 10:55 — REGNUM За прошедшие 24 часа через пункты пропуска на границе в Ростовской области на территорию России прибыли свыше 15 тыс. беженцев из республик Донбасса. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Беженцы из Донбасса Василий Иванов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тыс. граждан», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию ряда скептиков и прозападных спикеров о неблагоприятных прогнозах по ходу спецоперации. По данным руководителя северокавказской республики, военные РФ и союзных сил ежедневно продвигаются к своей цели.