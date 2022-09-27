Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Сообщения об атаках иранских беспилотников нужны киевским боевикам, чтобы запросить у США новые поставки вооружения. Об этом сообщает газета Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По данным издания, о применении против ВСУ иранских беспилотников и их опасности заявили активистка и участница женского ветеранского движения Андриана Арехта и трое военнослужащих. Они настаивают на том, чтобы Киеву направили современное вооружение.

Киевский режим планирует до наступления зимы активно «занимать территории», говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Ирана выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве. В августе американские СМИ сообщили, что Иран якобы поставляет России беспилотники. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это информационный вброс.

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