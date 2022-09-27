София, , 10:54 — REGNUM За последние два месяца объемы вырубки леса в Болгарии увеличились на 10%, что является абсолютным максимумом в новейшей истории страны. Об этом 27 сентября со ссылкой на заявление главного болгарского Уполномоченного по правам человека Дианы Ковачевой сообщает БТВ.

Вырубка леса Aleksey Igonin

Как подчеркнула Ковачева, сложившаяся ситуация вызвана масштабным энергетическим кризисом в стране.

«Из-за возможных перебоев с поставками газа в предстоящий зимний период древесина в Болгарии подорожала в среднем на сто процентов, — сказала, в частности, она. — Это привело к уничтожению нескольких тысяч гектаров зеленых насаждений по всей стране».

По словам омбудсмена, во избежание дальнейших спекуляций на соответствующей теме государство должно взять под свой полный контроль лесные ресурсы Болгарии.

Напомним, ранее кабмин Болгарии был вынужден констатировать подорожание твердотопливных материалов в среднем на 70%. По некоторым данным, это связано с присоединением Софии к международным экономическим санкциям в отношении Российской Федерации.

Ранее Болгария считалась одним из крупнейших потребителей российского природного газа.