Москва, 27 сентября 2022, 10:54 — REGNUM На разум и политическую волю Киева рассчитывать бессмысленно, сообщил 27 сентября замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, Россия сделает все, чтобы у Киева, который в настоящее время напрямую управляется странами НАТО, не появилось ядерного оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев отметил, что НАТО не станет напрямую вмешиваться в конфликт между Москвой и Киевом, даже если Россия применит в нём сколь угодно грозное оружие.
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