Москва, , 10:54 — REGNUM На разум и политическую волю Киева рассчитывать бессмысленно, сообщил 27 сентября замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Россия сделает все, чтобы у Киева, который в настоящее время напрямую управляется странами НАТО, не появилось ядерного оружия.

«На разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно. А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда еще остается. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев отметил, что НАТО не станет напрямую вмешиваться в конфликт между Москвой и Киевом, даже если Россия применит в нём сколь угодно грозное оружие.

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