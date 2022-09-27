Калуга, , 11:09 — REGNUM Цветы, свечи и детские игрушки несут жители Калуги к городскому кинотеатру «Центральный». Их оставляют прямо на ступенях, у входа, где и образовался стихийный мемориал в знак солидарности с жителями Ижевска, где 26 сентября произошла трагедия с детьми и взрослыми в школе №88. Такой же поистине народный мемориал образован и в сквере Матери на Правобережье областного центра. Об этом 27 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Стихийный мемориал в память о жертвах в Ижевске у калужского кинотеатра «Центральный» Городская управа Калуги

Соболезнования семьям погибших ижевских детей и взрослых выразили губернатор Калужской области Владислав Шапша и городской голова Калуги Дмитрий Денисов. Ранее рабочую планёрку калужский градоначальник начал с того, что призвал земляков быть бдительными и отметил, что в целях обеспечения безопасности в учреждениях Калуги приняты все предусмотренные на государственном уровне меры.

По информации из калужской школы №45 в связи с печальными событиями в Ижевске здесь ввели новый режим, согласно которому родители не допускаются в здание, а у всех учащихся и преподавателей проверяют сумки и портфели. Особое внимание в школах Калуги также будет уделено проверке оперативности охраны общеобразовательного учреждения.

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