Владивосток, , 10:51 — REGNUM Губернатор Олег Кожемяко 27 сентября встретился с мобилизованными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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Встреча прошла в неформальной обстановке в одной из воинских частей Владивостока. Кожемяко поблагодарил приморцев за то, что они сразу откликнулись на призыв Родины.

«Хочу поблагодарить за то, что не уклонялись после получения повестки, понимаете текущую ситуацию в стране. Мы делали все возможное, чтобы поддержать наших ребят на передовой. В зону боевых действий в помощь 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты направили добровольческий отряд «Тигр». Ребята семь месяцев в боях, вы сами служили, знаете, что это не просто, поэтому подставить плечо, встать рядом даже во второй линии — это дорогого стоит», — сказал губернатор и добавил, что Приморье продолжит оказывать поддержку бойцам техническими средствами наблюдения, связи, разведки, автотранспортом, медицинским снаряжением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае направят 120 млн рублей на доэкипировку мобилизованных земляков. Денежные средства выделены из регионального бюджета.