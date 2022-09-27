Сеул, , 10:53 — REGNUM Для решения проблемы низкой рождаемости необходима эффективная политика, основанная на науке, а не на популизме. Об этом, как сообщает KBS, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Данное заявление он сделал 27 сентября в ходе заседания кабинета министров.

Южнокорейский лидер отметил необходимость признать ошибки политики предыдущего правительства, подчеркнув, что за последние 16 лет на решение данной проблемы было потрачено 280 трлн вон (~$200 млрд).

Известно, что втором квартале текущего года суммарный коэффициент рождаемости опустился до 0,75.

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В связи с этим власти планируют провести реструктуризацию комитета по вопросам низкой рождаемости и старения общества для того, чтобы комитет мог выполнять роль центра принятия решений по данной проблеме.

Юн Сок Ёль также акцентировал внимание на том, что для решения демографической проблемы необходимо, чтобы регионы самостоятельно работали в данном направлении.